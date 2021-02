Présidentielle : L’opposition tchadienne présentera un candidat unique contre Idriss Déby Itno

Pour la prochaine élection présidentielle d’avril au Tchad, l’opposition du pays a décidé de faire front commun contre le président sortant Idriss Deby Itno qui brigue un nouveau mandat, après une trentaine d’années déjà passées au pouvoir.

Dans cette optique, douze responsables de partis politiques de l’opposition tchadienne viennent de sceller une alliance électorale et vont présenter un candidat unique à cette élection.

«Il ne s’agit ni d’une fusion, ni d’un regroupement de partis, ni d’une coalition de partis, mais d’une alliance électorale dénommée ‘’Alliance Victoire’’. En adhérant à ce manifeste, chaque parti signataire renonce à présenter à titre individuel un candidat à la présidentielle», ont expliqué les douze signataires, parmi lesquels figurent Saleh Kebzabo et Mahamat Ahmat Alabo, deux ténors de l’opposition tchadienne.

Cette opposition a fait comprendre que les précédents choix de faire cavalier seul pour les élections «ont montré leurs limites» face au régime en place. « C’est donc en tirant les leçons de toutes les expériences que quelques partis politiques ont décidé de créer une alliance autour d’un candidat unique», a souligné en conférence de presse le coordinateur de cette alliance, Alladoumngar Tedengarti.

Le manifeste signé par les partis stipule que l’«Alliance Victoire adopte et élabore un programme commun de gouvernement, un code de conduite et définit les critères de désignation du candidat unique sur une base transparente et consensuelle».