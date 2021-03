Coronavirus : L’Île Maurice instaure un nouveau confinement

Un nouveau confinement national est entré en vigueur ce 10 mars 2021 à l’Île Maurice, où les autorités signalent un regain des contaminations au coronavirus.

Le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth explique que son gouvernement n’avait «pas le choix», et que ce nouveau confinement généralisé de 15 jours, «est devenu nécessaire après l’apparition de quatre nouveaux cas locaux positifs de la Covid-19, ce qui porte à 14 le nombre de cas positifs locaux enregistrés depuis le 5 mars dernier».

Ainsi donc, les Mauriciens vont devoir rester chez eux jusqu’au 25 mars, et tous les commerces non-essentiels sont fermés. Les supermarchés, les boulangeries, les stations d’essence et les pharmacies seront accessibles selon un principe de rotation des consommateurs par ordre alphabétique, expliquent les autorités qui espèrent ainsi «empêcher la propagation du virus et protéger la population».

Mais au sein de l’opposition politique mauricienne, ce second confinement depuis le début de la pandémie en 2020, n’est pas justifié. L’ancien Premier ministre Navinchandra Ramgoolam parle même d’«incompétence du Gouvernement».