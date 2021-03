La Tanzanie désormais dirigée par une femme

La vice-présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prêté serment ce jeudi 18 mars et devient la première femme de l’histoire à diriger ce pays, après le décès, mardi, du chef de l’Etat John Magufuli.

Cette musulmane de 61 ans continuera le mandat de feu John Magufuli jusqu’en 2025 et pourra se porter candidat pour un second mandat si elle le souhaite, selon la constitution du pays.

Déjà connue pour son engagement en faveur de l’épanouissement des femmes, Samia Suluhu Hassan a fait tache dans l’histoire de Tanzanie en 2015, lorsqu’elle devenait la première vice-présidente de John Magufuli, dont elle était la colistière. A l’époque, elle déclarait : « J’ai peut-être l’air polie et je ne crie pas quand je parle, mais la chose la plus importante, c’est que tout le monde comprenne ce que je dis et que les choses soient faites comme je le dis».

Dans ses nouvelles fonctions de Cheffe de l’Etat, l’ancienne ministre des Affaires de l’Union auprès de l’ancien président Jakaya Kikwete devra parer au plus urgent, notamment la gestion de la pandémie du coronavirus, une maladie que son prédécesseur a toujours négligée.