Le Gabon à un pas de son adhésion au Commonwealth

Le Gabon a confirmé mardi sa volonté de rejoindre l’association des anciennes colonies de l’empire britannique, à l’issue d’un entretien à Londres entre le président Ali Bongo Ondimba et la Secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland.

Dans un message publié sur son compte Twitter à l’issue de la rencontre, le président gabonais a salué des « changes très chaleureux et concluants (…) en vue de l’adhésion du Gabon au Commonwealth », ajoutant que « cette volonté commune pourrait se concrétiser dès le prochain Sommet du Commonwealth à Kigali» qui aura eu lieu en juin.

Fin avril, une délégation du Commonwealth s’était rendue dans la capitale gabonaise afin d’avancer sur les discussions concernant l’adhésion du Gabon à cette organisation qui compte 54 Etats dans le monde.

«Le Gabon et le Commonwealth partagent des valeurs communes notamment l’égalité, la démocratie et la non-discrimination. La volonté du Président de la République Ali Bongo Ondimba est d’ouvrir davantage notre pays à de nouveaux partenariats. Il en va de l’intérêt à la fois diplomatique et économique de notre pays », avait déclaré le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, à l’issue des échanges.