La «Basketball Africa League» démarre le 16 mai, à Kigali

La capitale du Rwanda, Kigali, accueillera du 16 au 30 mai prochain la première édition de la «Basketball Africa League (BAL)», la toute première compétition professionnelle de basketball sur le continent africain.

Initiée par la NBA, en partenariat avec la Fédération internationale de basketball, FIBA Monde, cet événement majeur met en compétition des clubs de basketball venus de 12 pays africains.

Six clubs ont été qualifiés d’office pour la compétition en remportant leurs championnats nationaux respectifs, et six autres ont dû passer par des tournois qualificatifs pour décrocher leur place au tournoi.

Ils sont répartis en trois poules de 4 pour la phase finale de la BAL et les deux premières de chaque poule plus les deux meilleures troisièmes de l’ensemble des poules, se qualifieront pour les quarts de finale. Au total, vingt-six matches vont être disputés dans la ‘Kigali Arena’ jusqu’à la finale le 30 mai.

Les équipes qui prennent part à la compétition sont : AS Douanes (Sénégal), Rivers Hoopers (Nigeria), Petro Atletico (Angola), Zamalek (Égypte), AS Monastir (Tunisie), AS Salé (Maroc), Association sportive de la Police (Mali), FAP de Yaoundé (Cameroun), GNBC (Madagascar), Groupement Sportif des Pétroliers (Algérie), Ferroviário (Mozambique) et les Patriots BBC (Rwanda).