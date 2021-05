Tchad : Le CMT sous pression internationale pour la restitution du pouvoir aux civils

Le Conseil Militaire de Transition (CMT) qui a pris le pouvoir au Tchad après le décès du président Idriss Deby Itno, n’a toujours pas le total assentiment de la communauté internationale, qui met désormais la pression pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Dans une résolution largement approuvée ce jeudi, le Parlement européen a condamné la prise de pouvoir par les militaires au Tchad ainsi que la suspension de la Constitution et la dissolution du Gouvernement.

«Par notre voix, l’Europe demande à la junte de permettre des élections le plus rapidement possible. Et nous serons vigilants à ce que la diplomatie européenne s’emploie à convaincre ses partenaires tchadiens d’honorer leurs droits démocratiques», ont déclaré les députés européens.

Le Conseil de paix et de sécurité (CSP) de l’Union Africaine (UA) a également statué sur le cas tchadien ce jeudi 20 mai, et insisté sur «la nécessité absolue que la transition vers un régime démocratique soit achevée dans le délai de 18 mois annoncé par le CMT, à compter du 20 avril 2021».

L’UA est catégorique sur le respect de ce délai, et prévient qu’«aucune forme d’extension de la période de transition prolongeant la restauration de l’ordre constitutionnel ne saurait être acceptable».

Elle exige en outre un partage du pouvoir avec le Gouvernement civil et enjoint les membres du CMT de ne pas se présenter aux prochaines élections.