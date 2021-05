La date des élections législatives en Ethiopie fixée au 21 juin

La Commission électorale en Ethiopie a choisi le 21 juin 2021 comme nouvelle date pour la tenue des élections législatives, soit un report de deux semaines par rapport au calendrier initial.

Lundi dernier, la Commission dirigée par Birtukan Mideksa avait annoncé un report de ce scrutin tant attendu, évoquant des retards logistiques, le défaut de finalisation de l’enregistrement des électeurs, de formation du personnel électoral, d’impression et de distribution des bulletins de vote.

La date du 21 juin a donc été choisie «en tenant compte de la nécessité de terminer et de transporter l’impression des bulletins de vote vers les circonscriptions électorales à travers l’Ethiopie», assure Birtukan Mideksa.

La Commission reconnait, toutefois, que certaines circonscriptions électorales, comme la région du Tigré, pourraient ne pas organiser de scrutin le 21 juin, principalement en raison de problèmes de sécurité.

Les élections législatives en Ethiopie sont déjà en retard de plus d’un an. La Commission électorale veut maintenant les coupler avec l’élection du Conseil régional et un référendum sur la création d’un éventuel 11ème État régional.