ONU-Ethiopie : Le Conseil de sécurité tient une session spéciale sur le GERD à la demande du Soudan

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra demain jeudi 08 juillet, une session spéciale à la demande du Soudan et de l’Égypte, pour statuer sur leur différend avec l’Ethiopie au sujet du grand barrage de la renaissance éthiopienne sur le Nil (GERD) et du partage des eaux du Nil.

Jeudi, le Soudan compte présenter devant le Conseil de Sécurité, une série d’exigences pour résoudre cette crise qui s’enlise davantage après plusieurs tentatives de négociations et de conciliations tripartites qui se sont soldées par des échecs.

Lors d’une conférence de presse ce mardi, le ministre soudanais de l’Irrigation et des Ressources en eau, Yasser Abbas, a fait savoir que son pays va «présenter des demandes pour empêcher l’Éthiopie de prendre des mesures unilatérales, transformer le rôle du Quartet dirigé par l’Union africaine en rôle de médiateur au lieu d’observateur, et inviter les Nations Unies et l’Union africaine à apporter leur aide pour faire avancer les négociations entre les trois pays» autour de la problématique que pose le remplissage du GERD.

Pour le ministre soudanais, la réponse du Conseil de sécurité à la demande du Soudan de tenir « une session spéciale » sur le dossier du barrage de la Renaissance «est un succès pour la diplomatie soudanaise, et une confirmation claire de l’argument du Soudan selon lequel le deuxième remplissage unilatéral représente une menace pour la paix et la sécurité régionales».