RDC/Présidentielle 2023: Un proche de Moïse Katumbi arrêté

Jacky Ndala, coordonnateur de la Ligue des jeunes du parti «Ensemble pour la République» en République démocratique du Congo (RDC), a été condamné mercredi à deux ans de prison par le Tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole.

Il avait été arrêté dimanche et détenu par l’Agence nationale des renseignements (ANR). Dans la nuit de mardi à mercredi, il a été jugé en «procédure de flagrance» et condamné à l’issue d’une audience d’environ six heures pour «incitation à la désobéissance aux lois».

Jacky Ndala s’était récemment indigné contre une proposition de loi controversée déposée au parlement qui prévoit que seuls des Congolais nés de deux parents congolais pouvaient concourir à la présidentielle. Leader de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi, il est un potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle en RDC. Ses avocats estiment qu’« il y a deux poids deux mesures dans l’administration de la justice dans cette affaire», et assurent qu’ils feront appel de la condamnation.