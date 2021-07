Covid-19 : Djibouti étend la vaccination aux jeunes de 18 ans

A Djibouti, la vaccination contre la Covid-19 est désormais ouverte aux citoyens âgés de 18 ans et plus. Cette nouvelle phase sera couverte par les vaccins mono dose de Janssen dont Djibouti a reçu 151.200 doses dimanche via le programme Covax de l’OMS.

Le ministre djiboutien de la Santé, Ahmed Robleh Abdilleh, motive cette décision par la volonté d’accroître rapidement la couverture vaccinale avant la fin des vacances et d’assurer d’une «rentrée sécurisée» en septembre et octobre prochains.

Djibouti peine toujours à atteindre son objectif initial d’une couverture vaccinale de 70% de sa population estimée à moins d’un million d’habitants. Pour y remédier, une vaste campagne de sensibilisation a été initiée, et le gouvernement a mis en place plusieurs mesures d’inoculation contraignantes, notamment l’obligation vaccinale pour les voyageurs nationaux et expatriés en partance pour l’étranger. L’obtention d’un passeport et son renouvellement sont également conditionnés à la présentation d’un certificat de vaccination, délivré par le ministère de la Santé.

Mardi, à l’occasion de la fête de l’Aïd, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a de nouveau exhorté ses compatriotes à «se conformer à l’impératif salvateur du vaccin anti-COVID-19 mis à la disposition du public sur l’ensemble du territoire national».