L’armée soudanaise dément avoir déjoué un coup d’Etat

L’armée soudanaise a démenti ce dimanche 12 septembre des allégations de coup d’Etat qui ont circulé la veille, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Selon ces allégations, l’armée soudanaise aurait déjoué une tentative de coup d’Etat «planifiée par des officiers». Il n’en est rien, selon un communiqué de l’armée qui «nie catégoriquement ces informations». Des dispositions seront prises pour que cette fausse information soit «traitée selon la loi», précise le communiqué.

L’armée a rassuré les Soudanais sur la cohésion qui règne dans ses rangs et a réaffirmé son «engagement à protéger la patrie et la période transitoire» enclenchée depuis le renversement du Chef de l’Etat, Omar El-Béchir. Elle s’engage également à «achever le processus de changement et à atteindre les objectifs de la révolution soudanaise».

Le 11 avril 2019, les forces armées soudanaises ont destitué le président Omar Béchir, au pouvoir depuis trois décennies, suite à des manifestations populaires dénonçant la détérioration de la situation économique dans le pays. Béchir et nombre de figures de proue de son régime sont aujourd’hui en détention.

Le pays a entamé une période de transition de 53 mois en août 2019, durant laquelle l’armée, les mouvements armés et «les Forces de la liberté et du changement» se partagent le pouvoir. Elle prendra fin avec la tenue d’élections en 2024.