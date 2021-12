Macron annonce la tenue d’un sommet UE-UA pour «refonder» des relations «fatiguées»

Le Chef de l’Etat français Emmanuel Macron a annoncé jeudi la tenue prochaine d’un sommet Union Européenne (UE) – Union Africaine (UA), pour redynamiser les relations entre les deux continents.

Ce sommet se tiendra les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, en Belgique, a indiqué le président français dont le pays vient de prendre la présidence tournante de l’UE, précisant que ce sommet devra servir à «refonder en profondeur la relation un peu fatiguée» entre les deux continents.

L’UE voudrait ainsi «refonder un New Deal, économique et financier avec l’Afrique», notamment pour «aller au bout de cette solidarité à l’égard des Africains», a ajouté Emmanuel Macron.

«L’Europe doit, dans les instances internationales, porter une stratégie commune avec l’Afrique, pour permettre la solidarité», a poursuivi le président français, rappelant «qu’entre 2020 et 2025, il y a 300 milliards d’euros de besoins de financement pour les économies africaines, car elles ont des conséquences économiques et financières de la Covid-19 à gérer».

L’Europe est donc conviée à «réactualiser (son) mécanisme d’investissement solidaire à l’égard du continent africain». Ceci passera aussi par le déploiement d’«un agenda en matière d’éducation, de santé et de climat à la hauteur des enjeux de l’Afrique».