La Centrafrique cherche des fonds pour financer ses élections locales

L’Autorité nationale des élections (ANE) en République de Centrafrique manque de moyens financiers pour organiser les prochaines élections locales. Elle a besoin de neuf milliards de Francs CFA pour financer ces consultations électorales prévues pour septembre 2022.

Sur ce budget, l’ANE affirme avoir déjà mobilisé «1,6 milliards de F.CFA auprès du gouvernement», et sollicite désormais «l’appui des partenaires pour combler le gap de 7,4 milliards» de FCFA.

Mais l’ANE garde espoir, et assure qu’«il y a eu de belles avancées (…) à la suite de la première session que nous avons effectuée au Cameroun où nous avons rencontré six ambassadeurs notamment de la Suisse, de l’Allemagne, du Canada, de l’Italie, de l’Espagne, et du Japon». Cette session était conjointement organisée avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

En Centrafrique, les maires ont toujours été nommés par décret du président de la République. Cette pratique est appelé à changer, avec les premières élections locales à venir qui permettront aux populations de choisir eux-mêmes leurs responsables municipaux.