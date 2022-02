L’ONU nomme un général nigérian aux commandes de la FUSNUA

Le général nigérian Benjamin Olufemi Sawyerr a été nommé mardi, aux commandes de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (FISNUA).

Il prend la relève du général éthiopien Kefyalew Amde Tessema, contraint de quitté son poste sur demande du Soudan qui dispute le territoire d’Abyei avec son voisin, le Soudan du Sud.

Le Soudan a en effet exigé et obtenu le retrait de tous les soldats originaires d’Ethiopie de la FISNUA, Khartoum reprochant à Addis-Abeba d’avoir échoué à établir la paix dans la zone et se dit préoccupée par «les violations de sécurité de nature militaire et le phénomène croissant d’exploitation et d’utilisation d’uniformes militaires dans la conduite de crimes qui menacent la sécurité sociale et la paix» au Soudan.

Le nouveau chef de la FISNUA cumule près de 35 ans au sein de l’armée nigériane, et avait été désigné l’été dernier, directeur de l’information de la défense.

Il aura la lourde tâche de mener à bien cette force intermédiaire de l’ONU créée en 2011 pour surveiller la frontière d’Abyei, région placée sous protection onusienne depuis l’indépendance du Soudan du Sud.