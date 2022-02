La RDC immortalise le leader de l’opposition, Etienne Tshisekedi

Un monument érigé à la mémoire du défunt leader de l’opposition en République démocratique du Congo (RDC), Étienne Tshisekedi Wa Mulumba, a été inauguré ce 1er février par son fils et actuel Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi.

Le monument est une statue du fondateur de l’UDPS (parti au pouvoir), debout avec son emblématique casquette «boscaline» sur la tête, le bras droit levé, faisant le signe de victoire avec ses deux doigts.

Étienne Tshisekedi a longtemps incarné la démocratie et la lutte pacifique contre le monopole politique que le clan Kabila entretenait en RDC. Il «symbolisait les valeurs dont l’État de droit, la démocratie, la justice, la liberté et la fraternité. Nous ne cesserons jamais de lutter comme nation pour ces valeurs», a témoigné, le professeur André Mbata, président du groupe parlementaire du parti présidentiel à l’Assemblée nationale.

Bruno Miteyo, Chef de la Maison civile du chef de l’État, décrit Etienne Tshisekedi comme «une icône ineffaçable dans la mémoire du peuple congolais et du peuple africain. Et nous qui avons bénéficié de son combat, avons le devoir de le pérenniser notamment par l’érection d’un monument tel que vous le voyez là».

L’œuvre de 8,50 m de hauteur et 2,50 m de large est érigée près du mausolée d’Etienne Tshisekedi à N’sele, banlieue de la capitale congolaise, Kinshasa. Elle est faite d’un assemblage d’aciers et de résine sur une base des tôles strelis, une couche de zinc et patine celiosic pour la protection contre les intempéries et l’érosion.

Étienne Tshisekedi est mort à Bruxelles (Belgique) en février 2017 des suites d’une embolie pulmonaire à l’âge de 82 ans. Son corps avait été rapatrié et inhumé en 2019 à Kinshasa après l’accession de son fils à la présidence de la RDC.