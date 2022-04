Soudan: Tous les leaders de l’Opposition libérés de prison

Au Soudan, tous les leaders politiques de l’Opposition qui étaient détenus ces dernières semaines ont été libérés ce mercredi 27 avril, ont annoncé leurs avocats.

Parmi eux, figurent Babiker Faisal, Wagdi Saleh et Taha Othman, tous membres des Forces de la liberté et du changement (FLC), le principal bloc politique civil du pays. L’ancien membre du Conseil souverain, Mohammed al-Fekki, a été lui aussi libéré, après plus de deux mois de détention.

Ce dernier faisait partie de la Commission chargée de récupérer les biens spoliés par le régime d’Omar el-Béchir, et avait été accusé de détournement de fonds, tout comme l’ancien ministre, Khalid Omer Yousif, libéré 24 heures plus tôt.

Le représentant spécial de l’ONU pour le Soudan, Volker Perthes, s’est félicité sur Twitter, de ces libérations qui «font suite à la décision du juge responsable selon laquelle il n’y a pas de motifs pour leur détention».

La remise en liberté de ces personnes opposées au régime militaire participe à la décrispation de la tension socio-politique dans un Soudan qui vacille depuis le coup d’Etat militaire du 25 octobre 2021 contre le gouvernement civil de transition.