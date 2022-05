Rapport à charge de HRW contre les paramilitaires russes de Wagner en Centrafrique

L’ONG internationale «Human Rights Watch» (HRW) a publié ce 3 mai 2022, un rapport dans lequel elle affirme l’existence de preuves tangibles concernant «de graves abus» commis par des mercenaires russes sur des civils en République de Centrafrique (RCA), avec la bénédiction du pouvoir local.

Dans ce rapport de 13 pages se base, selon ses auteurs, sur les «témoignages de dizaines de victimes, proches et témoins». Il en ressort que «des forces identifiées par des témoins comme étant russes semblent avoir sommairement exécuté, torturé et battu des civils depuis 2019», affirme HRW.

L’ONG de défense des droits de l’Homme détaille notamment l’exécution par «des hommes parlant russe de 12 hommes non armés arrêtés à un barrage routier, battus puis abattus d’une balle dans la tête le 21 juillet 2021 près de Bossangoa», à 300 km au nord-ouest de Bangui.

Des paramilitaires russes de la société de sécurité privée Wagner, ont été envoyés en Centrafrique, en renfort de centaines d’autres experts russes qui soutenaient le régime local depuis 2018. Grâce à eux, les groupes armés, rebelles ou simples prédateurs, ont été repoussés d’une majorité des deux tiers du territoire qu’ils occupaient encore en 2020.

Mais selon l’ONU et des pays occidentaux, ces personnes seraient en réalité des «mercenaires» de la société Wagner. Ils les accusent de commettre des crimes et exactions contre les civils, et reprochent au gouvernement de Centrafrique de les laisser piller les ressources du pays en échange de leur soutien militaire.