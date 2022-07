Les observateurs de la CEMAC apprécient le déroulement des élections générales au Congo-Brazzaville

La mission d’observation électorale de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) a émis ce mercredi, un avis de satisfaction sur le déroulement des élections législatives et locales du 10 juillet dernier en République du Congo.

«Globalement, elle a noté avec satisfaction le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d’annonce des résultats partiels sur les lieux du vote», lit-on dans une déclaration de la mission électorale de la CEMAC.

Outre quelques retards dans l’acheminement du matériel électoral et le manque de formation de certains agents de bureaux de vote, la mission électorale de la CEMAC dit n’avoir décelé aucun incident majeur de nature à entacher la «transparence et la crédibilité» des votes.

Elle a exhorté le gouvernement congolais à «maintenir le climat de paix en période électorale et d’accentuer la sensibilisation des populations aux violences électorales», et suggéré aux partis politiques et aux différents candidats aux élections de «toujours déployer leurs représentants dans tous les bureaux de vote» pour plus de transparence.