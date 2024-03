Rencontre historique entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne

Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu aujourd’hui Son Excellence Monsieur Pedro SANCHEZ, Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne, lors de sa visite de travail au Maroc.

Cette rencontre marque un jalon dans la nouvelle phase des relations bilatérales, amorcée depuis la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le Président du Gouvernement espagnol en avril 2022, et l’adoption, à cette occasion, de la Déclaration conjointe entre les deux pays.

Cette dynamique renouvelée se caractérise par un renforcement de la coopération, de la coordination et du partenariat dans tous les domaines, fondé sur les principes de la confiance, du respect mutuel, de l’ambition, du bon voisinage et du respect des engagements.

Lors de cette audience, le Président du gouvernement espagnol a réitéré à Sa Majesté le Roi la position de l’Espagne, telle qu’exprimée dans la déclaration conjointe d’avril 2022, reconnaissant l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend. Sa Majesté le Roi a exprimé sa gratitude envers l’Espagne pour cette nouvelle position constructive et significative.

Sa Majesté le Roi et Son Excellence Monsieur Pedro SANCHEZ ont souligné les opportunités uniques de coopération qui s’offrent aux deux pays voisins. La co-organisation – avec le Portugal – de la Coupe du Monde de football 2030, représente un levier supplémentaire pour renforcer les relations bilatérales.

Par ailleurs, le Président du Gouvernement espagnol a salué et exprimé l’intérêt de l’Espagne pour les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi, notamment l’initiative des pays africains riverains de l’Atlantique, l’initiative Royale pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, ainsi que le Gazoduc Africain-Atlantique Nigéria-Maroc.

Le mercredi, M. Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, a atterri au Maroc pour une visite de travail et d’amitié. Accompagné du ministre espagnol des Affaires étrangères, M. José Manuel Albares, il a été accueilli à bras ouverts par M. Aziz Akhannouch, le Premier ministre marocain, à son arrivée à l’aéroport Rabat-Salé.