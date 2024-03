Coupures d’internet en Afrique : Des câbles sous-marins défectueux perturbent la connectivité

D’importants dysfonctionnements du réseau internet ont été signalés jeudi matin dans plusieurs pays africains en raison de câbles sous-marins défectueux, ont annoncé des opérateurs du continent.

Selon un communiqué de l’opérateur sud-africain MTN, des interruptions de service ont touché plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest en raison de ruptures sur plusieurs câbles sous-marins.

Des mesures sont actuellement mises en place pour rediriger le trafic internet à travers des itinéraires alternatifs du réseau, précise le communiqué relayé par les médias.

La Côte d’Ivoire est le pays le plus gravement affecté par ces coupures, suivie du Liberia, du Bénin, du Ghana et du Burkina Faso. D’autres pays sont également touchés, bien que de manière moins sévère, notamment le Togo, le Cameroun, le Gabon, la Namibie et le Niger. Le Nigeria et l’Afrique du Sud sont également impactés, mais dans une moindre mesure, selon les informations de Netblocks, une organisation de surveillance de l’internet à l’échelle mondiale.

En Côte d’Ivoire, les deux principaux opérateurs, Orange et MTN, sont les plus touchés, ce qui explique l’étendue des perturbations dans ce pays.

La majeure partie du trafic internet mondial transite par des câbles de fibre optique sous-marins. Parmi ceux-ci, un câble long de 15 000 km part du Portugal pour rejoindre Le Cap en Afrique du Sud.