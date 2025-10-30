L’AVC est la première cause d’invalidité dans l’archipel du Cap-Vert (Officiel)

La Coordinatrice de l’Unité de neurologie de l’Hôpital universitaire de Praia, Albertina Lima a révélé ce mercredi 29 octobre, que le Cap-Vert «enregistre 300 décès par an dus à l’AVC (Accident vasculaire cérébral)», une pathologie qui selon cette professionnelle de la santé publique, constitue «la première cause de mortalité et d’invalidité dans le pays».

«Au Cap-Vert, selon nos données, l’AVC est la première cause de mortalité, responsable de pertes humaines évitables, d’invalidités prolongées et d’un impact socio-économique qui se fait sentir dans toutes les familles et communautés touchées, sur toutes les îles et municipalités du pays», a vivement déploré Albertina Lima.

Elle a livré ces chiffres inquiétants lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier national intitulé «En cas d’AVC, chaque minute compte» organisé dans le cadre de la «Journée mondiale de l’AVC» célébrée tous les 28 octobre de chaque année.

L’Hôpital universitaire de Praia a précisé à l’appui de ces statistiques nationales que l’AVC touche non seulement les personnes âgées, mais aussi un nombre croissant de personnes en âge de travailler.

Le Cap-Vert dont la population est estimée à environ 592.527 habitants en 2025, dispose d’une diaspora de plus d’un million de personnes. L’atelier de ce 29 octobre visait à sensibiliser les professionnels de la santé à la «prévention, aux facteurs de risque et aux traitements des AVC».