Bénin/Communales et municipales de janvier 2026 : La CENA annonce l’enregistrement des dossiers de candidature de 5 partis politiques

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a annoncé ce mercredi 29 octobre, avoir enregistré les dossiers de candidature de «cinq partis politiques en vue des élections communales et des municipales au Bénin le 11 janvier 2026».

A la clôture du dépôt des dossiers mardi 28 octobre à minuit, les cinq partis politiques ayant reçu l’agrément de la CENA sont les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’Union progressiste pour le renouveau (UPR), le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), Les Démocrates et le Bloc républicain (BR) au pouvoir depuis 2016.

La CENA souligne que les dossiers des partis politiques devaient contenir une liste complète des candidats couvrant l’ensemble des 546 arrondissements du pays, c’est-à-dire dans les détails un total de «3.630 candidats titulaires et suppléants confondus».

Tout manquement à cette exigence était synonyme de «rejet automatique et définitif», de l’acte de candidature, a précisé la Commission en charge de l’organisation des consultations électorales au Bénin.

Au cours du premier semestre 2026, les Béninois devront également élire leur prochain Président, au terme de l’expiration du double quinquennat du président sortant, Patrice Talon.