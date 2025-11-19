Le 9ᵉ Symposium des Chefs d’état-major de la Marine et Commandants des garde-côtes du Golfe de Guinée s’achève ce jeudi à Dakar

Ouvert le mardi dernier à Dakar, la capitale sénégalaise, le 9ᵉ Symposium des Chefs d’état-major de la Marine et Commandants des garde-côtes du Golfe de Guinée prend fin ce jeudi 19 novembre.

Cette importante rencontre en matière d’économie bleue dans le pourtour du Golfe de Guinée réunit plus de 27 pays autour des enjeux de sécurité maritime.

Le ministre sénégalais des Forces armées, le général Birame Diop plaide depuis le 17 novembre, pour le renforcement de la «coopération entre les Etats bordant le Golfe de Guinée et les nations de l’espace Atlantique, face à des menaces désormais transnationales».

La 9è édition de ce Symposium est organisée par la Marine nationale du Sénégal et la Commission de la CEDEAO sous le thème «Coopération entre le Golfe de Guinée et les nations de l’espace atlantique: développement de synergies pour la sécurité et la prospérité.

Elle réunit essentiellement 27 Marines et garde-côtes provenant de trois continents ayant pris part à des conférences, panels et expositions consacrés à diverses projections autour de l’avenir de la sécurité maritime.

Pour rappel, le général Birame Diop a co-présidé aux côtés de la Togolaise Larbi Tchintchibidja vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, la cérémonie d’ouverture de cette grand-messe axée sur la sécurité dans la promotion de l’économie bleue.

Le Golfe de Guinée est stratégique pour l’avenir de l’économie bleue en Afrique et connaît un trafic important en matière d’importation et d’exportation des biens des Etats d’Afrique centrale et occidentale et rassemble près d’une trentaine de pays faisant face, sous diverses amplitudes, aux attaques cycliques de pirates dans les eaux continentales ou internationales du Golfe de Guinée.