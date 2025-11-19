Maroc-CAF Awards 2025 : Le nom du gagnant du titre de meilleur joueur africain sera révélé ce 19 novembre à Rabat

Le latéral marocain Achraf Hakimi évoluant au sein du club français «PSG» est le principal favori pour le trophée «du Meilleur Joueur africain de la saison 2024-2025» à l’occasion des CAF Awards qui se tiennent ce jeudi 19 novembre à Rabat, la capitale administrative du Maroc.

Achraf Hakimi a mis la main sur 6 trophées lors de la saison 2024-2025, mais il sera confronté à deux solides adversaires, l’Egyptien Mohamed Salah et le Nigérian, Victor Osimhen.

Lauréat à deux reprises en 2017 et 2018), avec Liverpool, l’Egyptien Salah a marqué 34 buts et fourni 23 passes en 52 matchs, contribuant à un nouveau sacre en Premier League de son club anglais « Liverpool FC ». Il a en outre fini 4ème du dernier Ballon d’or, contre une sixième place pour le Marocain Achraf Hakimi.

Pour sa part, le Super Eagle nigérian, Victor Osimhen a été récompensé en 2023 du «Ballon d’Or africain» et est en train d’établir des records historiques en Turquie avec la formation de Galatasaray. Il a fait trembler les filets à 37 reprises en 41 matchs de Super Lig la saison écoulée en Turquie.

Achraf Hakimi, selon de nombreux analystes, doit devenir le premier Marocain depuis Mustapha Hadji (en 1998, à Lomé-Togo) à décrocher la prestigieuse récompense individuelle de Meilleur joueur africain, ce 19 novembre à Rabat, au terme d’une cérémonie grandiose promise par les organisateurs.