Epidémie à virus Marburg à Jinka détectée dans le sud de l’Ethiopie (CDC Afrique)

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a confirmé le dimanche 16 novembre, les informations fournies par le ministère éthiopien de la Santé et l’Institut éthiopien de santé publique autour d’une épidémie à virus Marburg détectée «à Jinka, dans le sud de l’Ethiopie».

Selon des précisions techniques du CDC Afrique, la souche virale détectée chez les personnes contaminées présente des «similitudes avec celles précédemment identifiées en Afrique de l’Est» où se situe l’Ethiopie.

Le ministère éthiopien de la Santé, l’EPHI et les autorités sanitaires régionales ont activé face à cette épizootie, «des mesures d’intervention, une surveillance renforcée, des enquêtes sur le terrain, un renforcement de la prévention et du contrôle des infections, et des efforts d’engagement communautaire».

Le Directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya prévoit d’évaluer les besoins supplémentaires en matière de soutien que son Agence peut apporter à l’Ethiopie et pour renforcer la préparation transfrontalière avec les pays voisins, face à la même pathologie.

L’alerte initiale autour d’une suspicion de fièvre hémorragique virale en Ethiopie a été signalée au CDC Afrique le 12 novembre dernier, rapporte cette Agence.

Le virus Marburg est décrit par les techniciens de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un agent pathogène hautement infectieux provoquant une fièvre hémorragique, avec un taux de mortalité élevé.