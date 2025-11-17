L’UA prête à accompagner le nouveau consensus entre le gouvernement de la RDC et le M23

Le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf s’est félicité chaleureusement ce dimanche 16 novembre, de «la signature la veille du «cadre de Doha pour un Accord de paix global entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l’AFC/M23» le mouvement rebelle agissant à l’Est du Congo.

La Commission africaine dirigée par le Djiboutien Youssouf exhorte toutes les parties prenantes à «respecter la lettre et l’esprit du Cadre précité, à en assurer une mise en œuvre fidèle et dans les délais, notamment à travers la conclusion rapide des six protocoles subséquents».

Dans ce sens, l’UA a renouvelé son «engagement indéfectible à poursuivre de manière proactive son implication et son soutien au Processus de Doha et au volet de Washington, en vue de jeter les bases d’une paix et d’une stabilité durables en RDC».

Dans le même sillage, Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé «le soutien continu de l’UA à toutes les initiatives visant à promouvoir la paix, la sécurité, la réconciliation et le développement dans l’ensemble de la région des Grands Lacs».

L’UA conçoit la signature du cadre de Doha le 15 novembre, comme une «étape historique et représente un progrès significatif vers le rétablissement de la stabilité, la reconstruction de la confiance et la résolution des causes profondes du conflit dans l’Est de la RDC».

Mahmoud Ali Youssouf à également salué dans un communiqué, «le courage, la volonté politique et l’engagement au dialogue dont ont fait preuve les parties» et exprimé sa «profonde appréciation à l’État du Qatar pour sa facilitation constructive et son soutien constant au processus de paix en RDC, ainsi qu’aux États-Unis d’Amérique qui ont accompagné ces efforts».

L’UA a par ailleurs saisi cette occasion, pour saluer «le rôle éminent de Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil des ministres du Togo et médiateur désigné par l’UA pour le conflit dans l’Est de la RDC, ainsi que l’important rôle du Panel des cinq facilitateurs de l’UA pour le processus de paix en RDC».