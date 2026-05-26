AES–Cédéao : le médiateur régional reçu par Ibrahim Traoré pour relancer le dialogue

Le médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest auprès de la Confédération des États du Sahel, Lansana Kouyaté, a été reçu lundi à Ouagadougou par le président burkinabè Ibrahim Traoré dans le cadre des efforts visant à maintenir le dialogue entre les deux blocs régionaux.

À l’issue de cette rencontre, l’émissaire ouest-africain a indiqué avoir échangé avec le chef de l’État sur plusieurs questions jugées sensibles, notamment la sécurité et la stabilité dans la région sahélienne. Selon lui, les défis auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest imposent une coopération entre la Cédéao et l’AES malgré la rupture institutionnelle intervenue après le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’organisation régionale en janvier 2025.

Lansana Kouyaté a insisté sur la nécessité de préserver la libre circulation des populations entre les États des deux espaces. Il a rappelé que les réalités géographiques, économiques et humaines rendaient indispensable le maintien de liens entre la Cédéao et l’AES.

Le médiateur a également salué la qualité des échanges avec Ibrahim Traoré, affirmant que le président burkinabè avait donné des « instructions éclairées » susceptibles de favoriser la poursuite des discussions entre les deux organisations, sans toutefois préciser leur contenu.

Cette visite illustre les efforts entrepris par la Cédéao pour éviter une rupture totale avec les pays de l’AES, alors que les tensions diplomatiques persistent depuis plusieurs mois. Malgré leurs divergences politiques, de nombreux observateurs estiment qu’une coopération minimale demeure nécessaire face aux menaces sécuritaires et aux défis économiques qui touchent l’ensemble de la région ouest-africaine.