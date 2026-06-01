Le nouvel exécutif en place au Cap-Vert projette une autre forme de gouvernance

Le leader de la formation historique du PAICV (Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert), Francisco Carvalho a prêté serment sous la casquette de nouveau Chef de gouvernement, suite aux législatives du 17 mai 2026.

Francisco Carvalho et son gouvernement sont attendus par les populations Cap-Verdiennes sur le terrain de la concrétisation de leurs promesses sociales pour soulager le quotidien de leurs compatriotes touchés, comme dans la plupart des Etats ouest-africains, par l’inflation générée par le renchérissement du coût des hydrocarbures induit par les corollaires de la guerre Iran-USA, depuis fin février 2026 au Moyen-Orient.

Ayant été également reconduit à la tête de la municipalité de Praia (capitale du pays, après un 1er mandat 2020-2024). Francisco Carvalho

incarne le retour de l’opposition à la Primature qui concentre l’essentiel des pouvoirs de l’exécutif dans ce pays lusophone d’Afrique occidentale aux habitudes bien ancrées dans les règles de l’alternance électorale démocratique.

Francisco Carvalho et son Gouvernement ont la chance de provenir de la même formation politique que l’actuel Président du pays, José Neves, ex-Premier ministre pendant 15 ans au Cap-Vert, Chef de l’Etat depuis 2021.