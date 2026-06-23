Mondial 2026: Les Lions de la Teranga sombrent, les Fennecs au bord d’un sursaut

La 23è Coupe du monde a connu sa 2è journée dans les Poules I et J ces 22 et 23 juin avec différents résultats enregistrés pour deux sélections africaines.

Dans le Groupe I, les Lions du Sénégal n’ont pas fait de rugissements après leur défaite 1-3 concédée contre la France en ouverture de compétition. Contre de solides et déterminés Norvégiens, les coéquipiers de Sadio Mané ont été battus sur le fil, 2-3 au petit matin de ce mardi 23 juin au Stade de New York (à New Jersey – USA), devant environ 81 mille supporters.

Une deuxième défaite qui classe, de facto, les Sénégalais sur la liste des sélections éliminées de la compétition. Même si les joueurs de Pap Thiaw nourrissent encore l’espoir de terminer le 1er Tour dans le lot des meilleurs 3è de poules, en dominant largement l’Irak en dernière journée.

Dans le Groupe J, les Fennecs d’Algérie ont pu rebondir ce mardi 23 juin en vainquant, à l’arraché, la Jordanie par 2-1 devant près de 69 mille spectateurs dans la Baie de San Francisco (USA).

Les coéquipiers de Ryad Mahrez se reclassent 3è et joueront leur place en 16è de finale en affrontant l’Autriche en 3è journée dans cette Poule J. Les Autrichiens sont aussi candidats à une place qualificative, ce qui augure d’un grand duel avec les Fennecs.

Dans le Groupe L, ce 23 juin à partir de 20HGMT à Boston (USA), le Ghana, loin de sa forme habituelle, va tenter de défier (la solide formation d’Angleterre pour une place directe en 16è de finale.

Dans le Groupe K, la RDC ira défier la Colombie le 24 juin à partir de 2HGMT, alors que dans la Poule C, le Maroc va jouer à partir de 22HGMT, à Atlanta (USA), son 3è duel contre Haïti pour confirmer sa qualification pour le prochain tour.