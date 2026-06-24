La Centrafrique a mis au point son plan de préparation et de riposte nationale contre Ebola

Le Gouvernement centrafricain a validé ce mardi 23 juin, son «plan national de préparation et de riposte contre la maladie à virus Ebola » lors d’une réunion de son Comité national de crise présidée par le Chef de l’Etat, Faustin-Archange Touadéra.

Cette rencontre a rassemblé des responsables gouvernementaux, des Partenaires techniques et financiers (PTF) dont l’antenne locale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le dirigeant Touadéra a rappelé ce 23 juin que son Etat ne compte «actuellement aucun cas d’Ebola», soulignant la persistance de la menace sanitaire «au regard de l’évolution de la situation en RDC et en Ouganda liée à la maladie à virus Ebola».

Au nom de ce Comité national de crise, le numéro un centrafricain a insisté sur la «nécessité d’intensifier la surveillance épidémiologique, les contrôles aux frontières et la sensibilisation des populations» contre la 17è épidémie d’Ebola.

Le plan tel que validé la veille, est «structuré autour de cinq axes stratégiques, et vise à renforcer les capacités nationales de prévention, de détection et de riposte rapide».

Ce plan requiert une mise en œuvre immédiate des mesures prévues, le déploiement d’équipements médicaux d’urgence aux points de contrôle frontaliers, avec l’appui des partenaires internationaux.