La Guinée équatoriale a un nouveau gouvernement comprenant 58 membres

Huit jours après le limogeage du gouvernement sortant pour «insuffisance de résultats», la composition de la nouvelle équipe qui prend le relais a été dévoilée équato-guinéen a dévoilée ce mardi 23 juin.

Après la reconduction du Premier ministre, Nsue Nsua dans ses fonctions en fin de semaine écoulée, les populations équato-guinéennes s’impatientaient de connaître la liste du nouveau gouvernement de leur pays. C’est chose faite à travers un décret signé la veille par le Président, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Ce décret a dévoilé une équipe de «58 membres comprenant des ministres d’Etat, des ministres et vice-ministres» nommés pour la première fois ou reconduits dans leurs fonctions.

Les figures en vue dans ce nouvel exécutif, sont Candido Matuatema Bahita nommé vice-Premier ministre, Nicolas Obama Nchama, reconduit dans ses fonctions de ministre d’Etat à la Sécurité nationale, ou encore Victoriano Nsue Okomo, maintenu lui aussi dans le poste de ministre d’Etat à la Défense nationale. De son côté, Simeon Oyono Esono Angue détient toujours le portefeuille des Affaires étrangères.

Etat producteur d’hydrocarbures depuis plusieurs décennies, la Guinée équatoriale souffre toujours d’une répartition non-inclusive de ses énormes richesses minières sous un pouvoir en place depuis 1979.