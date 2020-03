Le bilan du Coronavirus en Afrique s’alourdit

La pandémie du coronavirus continue de gagner du terrain en Afrique, où 46 pays sont désormais touchés sur les 54 que compte le continent.

Le bilan fourni ce dimanche 29 mars, par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine (UA), fait état de 134 décès et de 4.282 cas confirmés de contaminations au Covid19, sur le continent.

L’Afrique du Sud est le plus touché avec 1 187 cas et 2 morts de Covid-19, suivi de l’Egypte (576 cas, 30 morts) et de l’Algérie (454 cas et 26 morts). Les chiffres sont également en hausse au Maroc (402 cas, 25 morts) et en Tunisie (278 cas et 8 morts).

Un peu partout sur le continent, les gouvernements durcissent les mesures de prévention pour empêcher une plus grande propagation du virus. C’est le cas par exemple du Nigeria qui vient de mettre ses deux grandes villes, Abuja et Lagos, en confinement pour 14 jours à compter de ce lundi.

Le confinement prend également effet au Zimbabwe à compter de ce 30 mars, même si le pays ne compte de 07 cas de coronavirus et un décès. En Côte d’Ivoire, la ville d’Abidjan qui, depuis ce dimanche, isolé du reste du pays. Le gouvernement a interdit la circulation de personnes entre la capitale économique et l’intérieur du pays dans le but de ralentir la progression de l’épidémie de coronavirus.