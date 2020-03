Nigeria-Coronavirus : Abuja et Lagos en confinement pour 14 jours

Le Nigeria opte à son tour pour le confinement des populations pour endiguer la propagation du covid-19 (Coronavirus) qui a déjà contaminé près d’une centaine de personnes dans le pays.

La décision annoncée ce dimanche par le chef de l’Etat Muhammadu Buhari, concerne pour le moment, la capitale fédérale Abuja et la mégalopole de Lagos, pôle commercial du pays.

Elle prend effet ce lundi 30 mars à partir de 23h (heure locale) pour une période de 14 jours durant lesquels « tous les habitants de ces États doivent rester à la maison. Les voyages dans d’autres États doivent être annulés et tous les magasins dans ces deux villes doivent être fermés », a déclaré le président Muhammadu Buhari.

Toutefois « les commerces alimentaires, les stations d’essence, les compagnies de distribution d’électricité, et les compagnies de sécurité » sont autorisés à poursuivre leurs activités, mais « leurs accès sera très restreint et surveillé ». Le port de Lagos va continuer de fonctionner alors que les vols commerciaux et privés vont être suspendus dans les aéroports de Lagos et d’Abuja.

Ce dimanche, le Nigeria comptait officiellement 97 cas positifs de Coronavirus, mais le ministre de l’Information, Lai Mohammed estime que ce chiffre pourrait être revu à la hausse après les tests grâce au kits reçus la semaine dernière.