Coup de balai dans la presse en ligne au Bénin

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin vient de taper du point sur la table, face à la prolifération tous azimuts, de médias en ligne sans autorisation.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la Haute autorité a ordonné aux médias en ligne opérant au Bénin sans autorisation, de se conformer à la loi, qui dispose que « l’exploitation directe ou indirecte en République du Bénin à titre gratuit ou onéreux, d’un site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public est subordonnée à l’autorisation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ». Les sites web non en situation irrégulière, seront suspendus.

Au Bénin comme dans plusieurs pays africains, la création et la gestion de la presse en ligne échappe encore au contrôle des autorités. Les anciennes lois qui n’avaient pas intégré ce paramètre du web, sont en pleine mutation pour s’adapter et trouver la meilleure formule pour encadrer ce secteur.

« Il faut assainir ce milieu parce que certains aujourd’hui, avec leur téléphone, pensent qu’ils sont d’office promoteurs ou journalistes, ce qui est grave. C’est tout un mélange aujourd’hui dans le domaine», pense Chamsdeen Badarou, président du réseau des promoteurs de web TV au Bénin.