La Chine annonce zéro cas de contamination au Covid-19 d’origine locale

La Chine qui continue de faire des progrès dans la riposte contre le coronavirus (Covid-19) et qui fait actuellement ravage dans le monde, a annoncé ce jeudi 19 mars, n’avoir enregistré aucune nouvelle contamination d’origine locale.

Ni à Wuhan, ni dans la province du Hubei, là où officiellement l’épidémie s’est déclarée en décembre, aucun nouveau cas n’a été signalé chez les autochtones, a annoncé le ministre chinois de la Santé.

La priorité des autorités sanitaire chinoises se focalise désormais sur les cas «importés», dont 34 supplémentaires ont été recensés ce jeudi, dont 24 à Pékin, soit un «record journalier», et il s’agit le plus souvent de Chinois rentrant de pays particulièrement touchés par le Covid-19.

«Nous ne devrions jamais permettre que la tendance positive, obtenue au prix de grands efforts, soit inversée», avait mis en garde ce mercredi le président chinois Xi Jinping, lors d’une réunion du Parti communiste chinois (PCC).

Pour éviter tout risque d’une nouvelle propagation du virus, les autorités sanitaires ont décidé de mettre en quarantaine tous les ressortissants chinois de retour d’un voyage ou d’un séjour à l’étranger.

La pandémie du Coronavirus a atteint désormais 189 pays dans le monde avec plus de 200.000 cas et près de 9.000 morts. Les chercheurs dans plusieurs pas, sont à pieds d’œuvre et explorent diverses pistes pour aboutir à un traitement ou à un vaccin.