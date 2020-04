Covid-19 : Le nombre des personnes contaminées dans le monde a dépassé le seuil d’un million

La pandémie du Covid-19 partie du sol chinois en décembre 2019, a infecté en l’espace de quatre mois, plus d’un million de personnes dans le monde, selon un décompte fait par la presse internationale.

Le virus a tué au moins 52.000 personnes dans le monde, principalement en Italie, en Chine, en France, en Espagne et aux Etats-Unis qui sont en passe de devenir l’épicentre la pandémie sur la planète.

En effet, le pays de Donald Trump a enregistré ces dernières 24 heures, 1.169 morts supplémentaires du nouveau coronavirus, un triste record dans le monde depuis le début de la pandémie.

Le précédent record du nombre de morts en 24 heures avait été enregistré le 27 mars en Italie, avec 969 décès. Le nombre total des morts est toujours plus élevé en Italie (13.915) et en Espagne (10.003). Mais, selon les projections de la Maison Blanche, le Covid-19 devrait faire entre 100.000 et 240.000 victimes aux Etats-Unis qui comptent aujourd’hui au moins 243.000 cas de contaminations.

Virus non méconnu, mais insaisissable, le covid-19 continue d’ébranler le monde sur le plan social, économique, politique et scientifique. Plusieurs pays redoutent désormais que cette pandémie ne donne naissance à une crise économique sans précédent, qui pourrait remettre en cause plusieurs systèmes de gouvernement et redéfinir les relations sociales et diplomatiques dans le monde actuel.