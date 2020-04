Gabon : Déconfinement partiel dans la capitale, Libreville

Le gouvernement gabonais a entamé un déconfinement partiel dans la capitale, Libreville, où les habitants étaient appelés à rester chez eux depuis deux semaines pour freiner la propagation de la maladie au Covid-19.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi soir, le Premier ministre gabonais, Nkoghe Bekale, a annoncé que certains commerces non alimentaires comme les salons de coiffure et les garages seront de nouveau autorisés à ouvrir et reprendre leurs activités.

En Outres, les déplacements à l’intérieur de la capitale, jusqu’alors interdits entre les arrondissements, vont reprendre. Mais il est toujours interdit de sortir du Grand Libreville, la capitale et trois communes limitrophes, afin d’«éviter la contagion dans les autres provinces », justifie le chef du gouvernement.

Les écoles, les lieux de culte et les restaurants demeurent fermés, et un couvre-feu entre 18H00 et 06H00 est appliqué sur l’ensemble du territoire et le port du masque reste obligatoire.

Selon le Premier ministre Bekale, le Gabon s’approche «du pic de l’épidémie qui pourrait intervenir entre la fin du mois de mai et la mi-juin 2020», appelant ses concitoyens à ne pas relâcher de vigilance et à continuer à respecter les consignes avec «discipline».

Le Gabon compte à cette date, 211 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont 3 décès et 43 patients guéris.