Covid-19 : Des médecins cubains appelés en renfort en Afrique du Sud

Plus de 200 travailleurs cubains de la santé sont arrivés en Afrique du Sud ce début de semaine, pour donner un coup de mains à l’équipe médicale locale dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Parmi cette délégation cubaine, figurent des épidémiologistes, des experts en santé publique, des médecins généralistes et des techniciens spécialisés dans le matériel médical qui «vont soutenir les efforts déjà déployés en Afrique du Sud contre la propagation du Covid-19 », a fait savoir la présidence à Pretoria.

Ce personnel soignant fait partie des 1.200 Cubains envoyés pour combattre le Covid-19 dans 22 pays qui ont formulé une demande d’aide de l’État communiste.

En Afrique du Sud, 90 personnes sont mortes du Covid-19, sur un total de 4.793 personnes contaminées. Les autorités locales envisagent une levée progressive à partir du 1er mai, du confinement national imposé depuis le 27 mars.

Avec ce déconfinement, plus d’un million et demi de personnes seront autorisées à retourner au travail, certaines écoles rouvriront, la livraison de nourriture chaude sera autorisée et les cigarettes seront remises en vente.

Le pays vient en outre d’instaurer le port obligatoire de masque et invite ses populations à tout faire pour s’y conformer. « Nous savons qu’on ne trouve pas facilement ces masques actuellement, mais si vous n’avez pas de masque, vous pouvez utiliser une écharpe pour couvrir votre bouche et votre nez, vous pouvez aussi utiliser un tee-shirt », a dit la ministre des Affaires traditionnelles, Nkosazana Dlamini-Zuma, lors d’une conférence de presse à Pretoria.