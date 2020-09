Ouganda : Le Stade national converti en Centre de traitement du coronavirus

L’augmentation rapide des cas de coronavirus en Ouganda a contraint le gouvernement à convertir une partie du stade national de Namboole en un hôpital auxiliaire pour accueillir les malades.

Ce Centre de traitement improvisé à environ 15 km à l’est de la capitale, Kampala, vient d’être opérationnel, avec une capacité de 1.500 lits, sur lesquels « 210 sont prêts à être utilisés. Si nous recevons un nombre immense de patients, nous pourrons proposer plus de lits », a expliqué Diana Atwine, Secrétaire permanente au ministère de la Santé.

La mise en place de ce centre de traitement répond, selon Mme Atwine, à une logique de pro action vis-à-vis de la pandémie car, estime-t-elle, «il vaut mieux être préparé que d’être abasourdi lorsque vous êtes submergé par les chiffres. Cela offrira une solution immédiate au cas où nous aurions des chiffres plus élevés. Vous vous préparez, et si ces chiffres n’arrivent pas, c’est fantastique».

Ce Centre accueillera les cas asymptomatiques et bénins, tandis que les plus graves resteront orientés vers les hôpitaux de référence régionaux et nationaux. L’Ouganda dénombre au moins 3.776 personnes atteintes du coronavirus, dont 44 décès. Kampala, la capitale, est quasiment l’épicentre de la pandémie dans le pays.