Madagascar : La Société civile réclame des explications sur la réticence au vaccin anti-Covid-19

La société civile de Madagascar réclame des explications au Gouvernement sur sa gestion de la pandémie du coronavirus, notamment sur sa réticence à adhérer au programme de vaccin, au moment où les contaminations continuent de grimper dans le pays.

Aujourd’hui, la grande île dénombre près de 19.000 cas confirmés de contaminations au Covid-19 dont 270 morts. Des chiffres inquiétants, selon le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC), qui se pose moult questions sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités locales.

Les autorités malgaches font montre d’une volonté de faire cavalier seul dans ce combat, en témoigne la décision du gouvernement de ne pas adhérer à la «Covax Facility», cette initiative mondiale d’accès à des doses subventionnées de vaccins contre le Covid-19.

« Pourquoi Mada n’a pas adhéré à ce mécanisme Covax ? Quelles en sont les raisons ? Et quelles sont les alternatives par rapport à ça ? », s’interroge Hony Radert, Secrétaire général du CCOC. Il estime qu’« il est important que l’Etat clarifie publiquement sa position. Est-ce qu’on aura ou pas un accès facilité aux vaccins pour chaque citoyen ? Il faut que le gouvernement s’exprime et prenne en compte les besoins et les attentes de la population».

L’équipe technique du ministère de la Santé reste favorable au vaccin, confient plusieurs bailleurs. « Mais le blocage vient du président de la République lui-même », affirment deux sources distinctes, parmi les experts en santé du pays.