Plus de 300 experts attendus à Marrakech pour discuter sécurité

La 11ème édition de la Conférence internationale sur la sécurité se tiendra les 7 et 8 février prochains dans la ville marocaine de Marrakech, sous le thème : «Préserver la stabilité de l’Afrique face aux terrorismes et aux menaces globalisées».

La rencontre dénommée «Marrakech Security Forum 2020» est initiée par le Centre marocain des études stratégiques (CMES), en partenariat avec la Fédération africaine des études stratégiques (FAES).

Il s’agira d’un espace de débats, d’analyse et d’échange des expériences dans le domaine de la sécurité, où plusieurs thématiques sont prévues au menu des échanges. Les plus de 300 participants de haut-niveau y aborderont par notamment «la perspective stratégique africaine à l’aune des équilibres fragiles (contexte sécuritaire incertain et imprévisible)», «les guerres de quatrième génération (ou guerre hybride)», «le renseignement à l’ère de la mondialisation et des menaces globalisées», ou encore la «cyber-guerre : nouvelles menaces et nouvelles géopolitiques».

Le Maroc partagera avec les participants son «modèle de diplomatie de défense et de sécurité», et les experts s’intéresseront également à la menace terroriste dans le Sahel ainsi qu’à «la dimension genre: un élément de prévention et de lutte contre les communautarismes, facteurs de la radicalisation violente».