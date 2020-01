Maroc : espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine visité par le Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI, qui prône le dialogue entre les religions abrahamiques, a visité l’ancienne médina d’Essaouira, «Bayt Dakira», un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine, unique en son genre au sud de la Méditerranée et en terre d’Islam. En effet, cet espace historique, culturel et spirituel, abrite, après des travaux de restauration, la Synagogue «Slat Attia», la maison de la mémoire et de l’histoire «Bayt Dakira» et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme et l’Islam.

La visite du Souverain à cet édifice traduit l’intérêt particulier qu’accorde le Roi, au patrimoine culturel de la communauté juive marocaine, et sa volonté permanente de préserver la richesse et la diversité des composantes spirituelles du Royaume et de son patrimoine authentique.

A l’issue de la visite, a été salué par 27 personnalités de la communauté juive marocaine et du monde.