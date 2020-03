La 11ème édition de la «Journée de la CEMAC» reportée à la dernière minute

La onzième édition l’édition 2020 de la «Journée de la CEMAC », initialement prévue pour ce lundi 16 mars a été reportée «à une date ultérieure» à cause de la pandémie du Covid-19, a annoncé dimanche dans un communiqué, le président de la Commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo.

Le report de cet événement important pour la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) est lié à la pandémie du coronavirus qui touche cinq de ses six pays membres.

En effet, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale ont tous confirmé au moins un cas de contamination au Covid-19. Seul le Tchad qui abrite le siège de la CEMAC, n’a pas encore confirmé ce cas de contamination.

Cette onzième édition de la «Journée de la CEMAC» était placée sous le thème : «Améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la CEMAC ».

Dans un discours prononcé ce dimanche, le président Camerounais et président en exercice de la CEMAC, Paul Biya, s’est réjouit de « la mise en œuvre progressive de la libre circulation des personnes et des biens» dans l’espace CEMAC, estimant qu’«il est clair que celle-ci ne saurait être réalisée sans infrastructures en nombre suffisant et de qualité. Autrement dit, la problématique des infrastructures demeure l’une des contraintes majeures du développement de notre espace communautaire», a-t-il dit.

Le président Biya réaffirme sa «détermination» à contribuer au renforcement du processus d’intégration de cette sous-région «en vue d’atteindre les objectifs de notre Organisation à l’horizon 2025».