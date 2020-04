Le Maroc rend obligatoire le port du masque avec un prix à la portée de la population

Le Maroc vient de rendre obligatoire le port du masque de protection en public, à partir du mardi 7 avril, pour lutter contre la propagation du coronavirus, avec à la clé un prix unitaire défiant toute concurrence de 80 centimes.

Au terme de cette décision qui intervient sur instructions du Roi Mohammed VI pour fournir à la population les masques en quantité suffisante, les autorités ont mobilisé un groupe de fabricants nationaux pour l’approvisionnement du marché national.

Ces masques sont mis en vente au public dans tous les points de vente de proximité au prix de 80 centimes l’unité, grâce au soutien du fonds spécial créé par le Souverain marocain pour la gestion de la pandémie du Covid 19.

Tout contrevenant à l’obligation du port du masque de protection en public est passible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292, qui prévoit une peine de prison allant d’un à trois mois et d’une amende entre 300 et 1.300 DH, ou l’une des deux en retenant la peine la plus lourde.