La population mauricienne prête main-forte à la lutte contre la marée noire

L’Île Maurice est désormais engagée dans une véritable bataille contre une énorme marée noire qui continue de s’élargir sur ses côtes où le navire vraquier «MV Wakashio» a échoué sur un récif depuis le 25 juillet.

Depuis dimanche, plusieurs volontaires se sont mobilisés pour protéger les côtes de la pollution pétrolière provoquée par des fuites des 200 tonnes de diesel et 3.800 tonnes d’huile lourde que transportait le navire.

Ces volontaires ont lancé une opération de collecte de pailles qui leur servent à fabriquer des barrages pour empêcher la marée noire d’atteindre les plages. D’autres participent à l’effort sanitaire en récupérant le fuel dans ses seaux, malgré la consigne officielle demandant à la population de laisser les autorités locales se charger du nettoyage.

Ce lundi, le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a annoncé que le vraquier pourrait « se briser en deux et causer encore plus de dégâts à l’environnement ». Il a expliqué qu’il reste encore « 1.950 tonnes métriques d’hydrocarbures » à bord du navire et que l’opération de pompage en cours pourrait être conclue « d’ici le mercredi 12 août, si le temps reste clément ».