Plus de 30 millions de personnes atteintes du coronavirus dans le monde

Près de 10 mois après son avènement, la maladie de coronavirus touche aujourd’hui plus de 30 millions de personnes dans le monde, et en a tué près d’un million. Mais la planète est loin de sortir d’affaire.

Ce vendredi 18 septembre 2020, les compteurs affichent 30.379.031 personnes contaminées par la Covid-19 sur l’ensemble des continents. Le nombre de décès est de 951. 140, contre 22.062.095 guérisons enregistrées.

La Chine, où tout a commencé, se stabilise à moins 90.000 cas positifs, bien loin derrière les Etats-Unis d’Amérique devenus épicentre de la pandémie, avec 6.874.596 personnes atteintes et 202.213 décédées. L’inde, le Brésil, la Russie et le Pérou forment, avec les USA, le triste top 5 des pays les plus touchés dans le monde par la pandémie.

Le continent africain qui a été atteint par la vague pandémique en mars 2020, soit plus de trois mois après les premiers cas en Chine, comptabilise aujourd’hui, près de 1.400.000 malades du coronavirus, et plus de 33.000 morts.

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud fait figure d’épicentre, avec ses 655.572 patients (655.572 morts), suivie de l’Egypte (101.641 cas, 5.715 morts) et du Maroc (94.504 cas, 1.714 morts).