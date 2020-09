Les USA épinglent le couple Jammeh pour les biens publics pillés en Gambie

L’ancien président de Gambie, Yahya Jammeh et son proche entourage, auraient pillé économiquement le pays durant ses 22 ans de règne, selon Washington qui vient de sanctionner l’épouse de l’ancien président, pour son rôle dans ce siphonnage des deniers publics.

Washington est convaincu que Zineb Jammeh contrôle une grande partie des 50 millions de dollars de deniers publics « illégalement sortis du pays » par son époux, vers la fin de son mandat en 2017, lorsqu’il a été contraint à l’exil après avoir perdu la présidentielle face à son successeur Adama Barrow.

Le couple posséderait aussi une villa à 3,5 millions de dollars dans l’État du Maryland aux États-Unis, enregistrée au nom de Zineb Jammeh. Des procédures seraient en cours en vue de saisir l’immeuble, selon la chaîne TV américaine CBS.

Durant plus de vingt années de règne, le régime de Yahya Jammeh a été pointé du doigt pour de nombreuses exactions et violations des droits humains. Ce que l’intéressé et ses avocats ont toujours nié. L’ancien président vit actuellement en exil en Guinée équatoriale.