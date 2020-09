Soudan du Sud : Le ministre des Finances et le directeur du Trésor limogés

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, vient de faire le ménage dans les instances en charge de l’économie nationale, au moment où son pays est confronté à une forte dévaluation de la devise nationale.

Dans un décret pris cette fin de semaine, le Chef de l’Etat a limogé le ministre des Finances et de la Planification, Salvatore Garang Mabiordit, immédiatement remplacé par Athian Diing Athian. Le président a également relevé de ses fonctions, le Chef du Trésor public ainsi que le directeur de la compagnie nationale pétrolière NilePet, sans plus de détails.

Le plus jeune Etat d’Afrique se bat pour relever ses nombreux défis, notamment la stabilité socio-politique après six ans de guerre civile, et relancer une économie fortement axée sur la production pétrolière mais affectée par les années de conflits.

Depuis la signature d’un nouvel accord de paix en septembre 2018, la production pétrolière au Soudan du Sud a grimpé aux environs de 180.000 barils par jour, mais la chute des cours du pétrole, notamment en raison de la pandémie de coronavirus, a amputé une grande partie de ces revenus. Cette production avait atteint jusqu’à 350.000 barils par jour à son apogée, avant de s’effondrer pendant la guerre civile débutée fin 2013.