Covid-19 : Le Botswana prolonge de 6 mois, l’état d’urgence

Le Botswana vient de prolonger pour six mois, l’état d’urgence sanitaire décrété dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus qui a déjà contaminé plus de 3.000 personnes dans le pays.

Le Chef de l’Etat, Mokgweetsi Masisi, a estimé que la « COVID-19 est maintenant devenu une menace pour la santé et la sécurité nationales » et qu’une prorogation de l’état d’urgence, était la meilleure option pour « protéger la vie des Botswanais tout en maîtrisant le virus ». Le pays restera donc en «état d’urgence publique» pour les six prochains mois, a-t-il déclaré.

S’exprimant devant les députés réunis en session extraordinaire, le président Mokgweetsi Masisi a jugé regrettable que son pays ait récemment connu une augmentation exponentielle des transmissions locales, après la levée des restrictions de déplacement.

Il a alors insisté sur la nécessité de maintenir un niveau de vigilance élevé, afin de parvenir à freiner réellement la propagation du virus dans le pays qui compte à ce jour, 3.172 cas positifs, dont 16 décès.