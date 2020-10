Madagascar : 44 mois de prison pour avoir critiqué le Covid Organics

La justice malgache vient de condamner à plus de trois ans de prison ferme, l’opposant et ancien ministre, Harry Laurent Rahajason, accusé d’avoir orchestré une manifestation non autorisée.

Ladite manifestation remonte à la mi-juillet dernier: deux jeunes avaient déroulé une banderole sur une route fréquentée de la capitale, réclamant la libération du militant fondateur de leur association estudiantine, incarcéré en juin pour avoir critiqué sur Facebook la tisane Covid Organics, présentée comme un remède au Covid-19.

Interpellés et interrogés, ces jeunes auraient désigné Harry Laurent Rahajason, arrêté trois jours plus tard, comme leur instigateur. Il a été jugé et condamné ce jeudi à «44 mois de prison ferme », notamment pour trouble à l’ordre public et incitation à la haine contre le gouvernement, d’après son avocat, Eric Rafidison.

Le président malgache, Andry Rajoelina, assure lui-même la promotion du Covid Organics, convaincu de son efficacité contre la Covid-19 qui a déjà tué 237 personnes sur 16.754 contaminées dans le pays. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) porte toujours des réserves sur cette décoction malgache à base de plantes.